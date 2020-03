Beim Hamminkelner Tiernahrungs-Unternehmen Dr.Clauder‘s kommen die Kunden zu Wort. Fünf Monate lang erhalten fünf Hunde- und fünf Katzen-Halter kostenlos Futter aus dem Hause Dr.Clauder’s zum Testen. Die Sorten werden speziell auf die individuellen Bedürfnisse der Tiere abgestimmt.



Bewertungen, Bildern und Videos

So erhalten die zwei- und vierbeinigen Tester eine Auswahl an Trockennahrung, Ergänzungsfuttermitteln und Snacks direkt nach Hause. Ihre Eindrücke teilen sie unter anderem in Form von Bewertungen, Bildern und Videos auf der Aktionswebseite (www.produkttest-dr-clauder.com) mit anderen Tierfreunden.

Endkunden direkt befragen

Seit vielen Jahren investiert Dr.Clauder’s in die Entwicklung und die Qualität des Futters und hat dafür bereits verschiedene Zertifikate und Auszeichnungen erhalten. Nun möchte der Tierernährungs-Experte aus Hamminkeln den Endkunden direkt befragen, um herauszufinden, wie die Produkte bei der Zielgruppe ankommen, für die sie gemacht werden – die Hunde und Katzen.

Zehn Produkt-Tester gesucht

Ab sofort können sich interessierte Katzen- und Hunde-Besitzer bis 19. April 2020 hier (www.produkttest-dr-clauder.com) bewerben und mit ihren Lieblingen einer von insgesamt zehn Produkt-Testern werden.

Testphase der Produkte startet im Mai

Die Testphase der Produkte erfolgt dann von Mai bis Ende September. "Die entstehenden Testberichte und beantworteten Fragebögen werden dann ausgewertet und tragen maßgeblich dazu bei, das Produktportfolio von Dr.Clauder’s noch mehr auf die Bedürfnisse der Tiere und ihrer Halter abzustimmen.", heißt es in dem Aufruf.