Was für die einen ein Abfallprodukt, ist für ihn der Beginn einer Idee: Malte Brinkmann macht aus Einwegpaletten Möbel und wagt damit den Weg in die Selbstständigkeit.

„Firmen schmeißen tonnenweise Einwegpaletten weg, dabei kann man damit noch so viel machen. Ich habe so viele Ideen im Kopf“, sagt Malte Brinkmann, mit Blick auf die Paletten, die sich in seiner angemieteten Halle bereits angesammelt haben. „Von einem Fliesenleger aus Wesel habe ich sie. Er war froh, sie wegzubekommen und ich habe Material zum Arbeiten.“ Er fragt bei hiesigen Handwerksbetrieben nach, durchstöbert das Internet auf der Suche nach Holz, holt es im Umkreis ab. Keine langen Fahrten. Natürlichkeit ist das Stichwort.

„Wälder werden abgeholzt für diese Einwegpaletten. Ich habe die Möglichkeit, sie wiederzuverwenden.“ Und erste Kunden hat er bereits. Seit November ist er selbstständig und hat mehrere Auftragsarbeiten verkauft: eben Tische aus diesen Paletten, maßangefertigt, aber zum Beispiel auch ein schwebendes Hängeregal. Für ein weiteres hat er bereits ein über 50 Kilogramm schweres Mooreichenbrett auf Lager, das er aufbereitet. Daneben liegen aufgestapelt Baumscheiben für Hängeregale, aus Gerüstbohlen hat er Lampen in Planung.

Schleifen, hobeln, wachsen, ölen – das ist nun sein Tagewerk. Als gelernter Dachdecker arbeitet der 26-Jährige seit 16 Jahren mit Holz. Auf die Frage, ob er nicht den Tischlerberuf hätte erlernen sollen, nickt er nachdenklich. Denn das Arbeiten mit Holz ist seine Berufung. Dabei kann er kreativ sein und macht das nachhaltig. Nicht nur, dass er upcycelt. Fünf Prozent seines Einkommens spart er, spendet es gemeinnützigen Organisationen „lokal, damit man weiß, dass es ankommt.“ Und damit der Kunde weiß, was er bei ihm gekauft hat, gibt es eine Urkunde zum Werkstück dazu.

Noch kann Malte Brinkmann nur auf Bildern zeigen, was er nach Wunsch gefertigt hat. Der Plan ist, die Werkshalle um einen Showroom zu erweitern, indem er Möbel und Dekoartikel aus Holz, auch in Kombination mit anderen Werkstoffen, ausstellt. Zu finden ist er mit seiner Firma „MB WoodPower“ im Hamminkelner Gewerbegebiet, Industriestraße 31.