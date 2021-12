Hamminkeln: Nach einer Neu und Umauphase von nur 9 Monaten, öffnete heute die Motorradschmiede Thunderbike ihre Türen.

Unter dem Motto Refresh, hat sich Thunderbike an seinem bekannten Standort in Hamminkeln deutlich vergrößert.

Nicht nur der Showroom wurde verdoppelt, sondern auch die Werkstätten, die Produktion und die Verwaltung wurden modernisiert und vergrößert.

Auf einigen hundert Quadratmetern findet der Harley und Custumbikes Fan, alles was das Herz begehrt.

Thunderbike ist durch seine ausgefallenen Bikes auf der ganzen Welt bekannt, auch “Die Geissens“ gehören zum Kundenkreis.