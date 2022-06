Hamminkeln:

Nach zwei langen Jahren wurde es endlich wieder laut in Hamminkeln.

Die Motorradschmiede Thunderbike feierte das seit Jahren beliebte Jokerfest.

Ab 10 Uhr konnten die Besucher in die heiligen Hallen von Thunderbike, die Produktion lief auf Hochtouren und aus Alublöcken entstanden Felgen und Zubehörteile.

Hunderte Biker schlenderten über den Platz und durch den neuen Showroom.

Ab 19 Uhr wurde es laut, die Vorgruppe F.U.C.K Band heizte dem Publikum so richtig ein. Mit Cover Songs von von AC/DC, Böhse Onkelz usw. hatten Sie die Menge schnell im Griff. Für den Hauptact war Völkerball aus Koblenz zuständig. Sie sagen von sich selbst, 99 % Rammstein 100 % Völkerball,die beste Tribute Shows Europas. Das Konzert war ein Erlebnis, der Vorhang fällt und gibt den Blick frei auf die unwirklich maschinell wirkende Kulisse. Die Band und Frontmann René Anlauff, führt das Publikum durch eine Inszenierung aus Lichtshow, exakt gesetzten Pyroeffekten und dem perfekt aufeinander eingespielten Völkerball-Sound.

2 Stunden, irgendwas zwischen Genie und Wahnsinn, Faszination und Ekel, Lust und Schmerz. Eine MEGA SHOW!!

Einen großen Dank auch an die Feuerwehr Hamminkeln, die bei den Pyroeffekten

und dem Flammenwerfer von René Anlauff, wohl keinen entspannten Abend hatten.