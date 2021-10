Hamminkeln:

Vor einigen Tagen durfte ich die Obstkelterei bei einer Privatführung besichtigen.

Wie in jedem Jahr ist der Hof, der Privatkelterei, auch in diesem Spätsommer wieder übervoll mit frischen Früchten.

Von den Streuobstwiesen am Niederrhein und im Münsterland kommen die, in ihrer besten Reifezeit gepflückten Äpfel, direkt in dem Betrieb an.

Nicht nur die Landwirte aus der Region, sondern auch viele Privatpersonen lassen hier ihre Äpfel zu lecken Säften verarbeiten.

Bei dem Rundgang fielen mir sofort die Berge von frischen Äpfeln auf, die hier jeden Tag in großen Mengen angeliefert werden.

Vor der Verarbeitung werden die Äpfel gewaschen und von Hand sortiert, kein faules Obst gelangt so in den Kreislauf.

Nach dem zerkleinern der Äpfel wird die Maische in eine Hochleistungspresse gepumpt und durch einen schonenden Pressvorgang der Saft gewonnen.

Übrig bleibt der sogenannte Trester, also Rückstände wie Schalen, Kerne und Stängel die als Tierfutter verwendet werden.

Der frische Saft wird dann der Pasteurisation zugeführt, wo er schonend auf ca. 80 Grad erhitzt wird , denn damit wird eine Gärung verhindert und macht den Saft haltbar.

Ohne weitere Zusatzstoffe wird der Saft dann abgefüllt. Alle Produkte werden im Hofladen angeboten.