Wegen Mordes hatte sich seit dem 29.10.2020 ein aus Ungarn stammender 45-Jähriger, der in Hattingen wohnte, vor einer Schwurgerichtskammer im Landgericht Essen zu verantworten. Heute wurde er wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Richter des Schwurgerichtes waren nach neun Verhandlungstagen von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Brutal soll dieser, der im Ortsteil Blankenstein wohnte, am 28.4.2020 nach einem Einbruch einen 71-Jährigen mit einem Vorschlaghammer in dessen Haus getötet haben.

Mit Vorschlaghammer Kopf zertrümmert



Staatsanwältin Erl zeigte in ihrem Plädoyer auf, dass der Angeklagte in einem Chinarestaurant arbeitete und wohnte und dort zuletzt nur Essen erhielt. Aufgrund von Corona wurde er entlassen, soll mittellos auf der Suche nach Geld gewesen sein, um Hattingen in Richtung seiner Heimat zu verlassen.

Dann versuchte er am Tattag in das abgelegene Haus am Röhrkenweg einzubrechen. Während des Einbruchs muss der Täter plötzlich auf das Opfer getroffen sein und diesen sofort niedergeschlagen haben. Er schleifte sein bewusstloses Opfer dann in einen Werkstattraum des Hauses und soll weitere Male mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf des 71-Jährigen eingeschlagen haben. Dabei wurde der Kopf zertrümmert. Anschließend floh er mit aus der Wohnung gestohlenen Dinaren im Gegenwert von zwei Euro. Am nächsten Morgen fand ein Bekannter des Opfers den Toten in seiner Werkstatt und alarmierte die Polizei.

Geständnis des Angeklagten



Der 45-jährige Angeklagte, der kaum deutsch spricht, soll noch in der Nacht des Tattages zwei seiner Zimmernachbarn getroffen und diesen die Tat gestanden haben. Auf seinen Wunsch hin brachte ein Nachbar den Angeklagten am nächsten Tag zur Polizei.

Der Vorsitzende Richter kritisierte, dass es bei der Polizei vor Vernehmung des Angeklagten mehrfach versäumt wurde, diesen als Beschuldigten entsprechend zu belehren. Dieses wirkte sich aus bei der späteren Verwertung der Aussagen des Angeklagten bei der Polizei, die er dort zum eigenen Tatgeschehen gemacht hatte.



Besonders brutale Tat

Staatsanwältin Erl beantragte am Ende ihres Plädoyers, den 45-Jährigen, der bereits in Ungarn für frühere Taten acht Jahre Freiheitsstrafe verbüßen musste, wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen und die besondere Schwere der Schuld festzustellen, da mehrere Mordmerkmale vorliegen.

Rechtsanwalt Strüwe wies in seinem Plädoyer darauf hin, dass es versäumt worden sei, seinen Mandanten auf eine gehirnorganische Erkrankung zu untersuchen. Aus einer im Jahre 2010 erlittenen Strangulation seines Mandanten in Ungarn sollen etwaige Folgeschäden durch den vom Gericht bestellten medizinischen Sachverständigen nicht ausreichend untersucht und berücksichtigt worden sein. Das sei nachzuholen. Seiner Meinung nach sei für die Tat von einer verminderten Steuerungs- und Schuldfähigkeit seines Mandanten auszugehen. Im übrigen sei zu würdigen, dass sich sein Mandant selbst der Polizei gestellt habe.

Lebenslange Freiheitsstrafe



Zwei Stunden berieten dann die Richter der Großen Strafkammer. Sie wiesen den Beweisantrag des Strafverteidigers zurück und verurteilten den 45-Jährigen tat- und schuldangemessen wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Die besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt.

Gegen das Urteil sind noch Rechtsmittel zulässig.