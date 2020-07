Vor dem Strafgericht in Hattingen haben sich am kommenden Montag drei Angeklagte zu verantworten, denen von der Staatsanwaltschaft Betrug zum Nachteil von Autoversicherungen vorgeworfen wird. Es geht um die Beschädigung von 4 PKW, die im Oktober 2012 in Sprockhövel abgestellt waren. Der Gesamtschaden laut Anklageschrift betrug über 61.000 Euro.



Anfang November 2017 fand der erste Prozess vor dem Hattinger Amtsgericht statt, fünf Jahre nach der eigentlichen Tat. Bei dieser ersten Hauptverhandlung wurde ein Verfahren direkt abgetrennt, als der Anwalt eines Angeklagten beanstandete, dass ihm trotz mehrmaliger schriftlicher Aufforderung vom Gericht keine Akteneinsicht gewährt worden war.

Tat schon im Oktober 2012 – Verhandlung erst jetzt

Der 69 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters war im Oktober 2012, also vor fast 8 Jahren, nachts gegen einige in Sprockhövel am Straßenrand abgestellte „teils hochwertige“ Fahrzeuge gefahren. Er hatte den Kleintransporter für einen privaten Transport angemietet, so seine Einlassung damals vor Gericht. Für seine Kollision hatte er eine Erklärung: ihm will schlecht geworden sein und er hätte danach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Ein Angeklagter geständig

Ein weiterer Angeklagter gestand aber bei der letzten Hauptverhandlung, seinen Wagen dort vorher im Auftrag einer Person am Straßenrand abgestellt zu haben. Ihm war vorher von dem Auftraggeber genau gezeigt worden, wo er seinen Wagen abstellen sollte. Er wusste auch, dass in dieser Nacht die am Straßenrand abgestellten Autos beschädigt würden.

Die Versicherung sollte danach den Schaden begleichen. Die Reparatur sollte dann „kostengünstiger“ durchgeführt und ein Betrugsgewinn erzielt werden. 1.500 Euro Prämie hatte man dem geständigen Angeklagten, der bisher nicht vorbestraft war, dafür versprochen. Der Angeklagte kennt den Auftraggeber dieses Betruges, wollte ihn aber bei der ersten Verhandlung vor Gericht namentlich nicht nennen. Er bedauerte vor Gericht, „diese Dummheit“ begangen zu haben.

Der Schaden an seinem Fahrzeug betrug laut Staatsanwaltschaft 10.450 Euro. Der Angeklagte hat den Schaden für 5.000 Euro reparieren lassen. Hätte die Versicherung gezahlt, wäre ein Gewinn von 5.450 Euro erzielt worden.

Am Ende der Hauptverhandlung im November 2017 wurde er dann wegen vorsätzlichen Betruges zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen einkommensabhängig zu je 25 Euro, insgesamt 1.500 Euro verurteilt.

Viele Gerichte schon tätig

Seit 2012 streiten sich die Autoversicherungen vor dem Amtsgericht, dem Landgericht und Oberlandesgericht mit den Autofahrern um die Regulierung der Schäden. Die Autoversicherung hat, so die Angeklagten, auch Privatdetektive eingesetzt und sogar im privaten Umfeld der Angeklagten ermittelt. Die Angeklagten sagten vor Gericht aus, sich untereinander überhaupt nicht zu kennen.

Freispruch für einen Hattinger

Ein Angeklagter aus Hattingen, der seinen Sportwagen dort abgestellt hatte, wurde von Richter Kimmeskamp im November 2017 auf Kosten der Landeskasse vom Vorwurf des Betruges und der Untreue freigesprochen. Dieser Autofahrer nannte dem Gericht damals "Gründe" für sein nächtliches Parken dort. Außerdem, so sein Anwalt, habe er bereits 28.000 Euro Gerichtskosten und 22.000 Euro für die Reparatur seines Sportwagens aus eigener Tasche aufgewendet.

Gutachter nicht einig

Den Gerichten lagen im November 2017 zur Beurteilung dieses Unfalles mit den 5 beteiligten Autos entsprechende Gutachten von Sachverständigen vor. Laut Gutachten sollen die Schäden an den am Straßenrand abgestellten PKW nicht nur durch einfaches Streifen durch den Kleinlaster entstanden sein. Dieser hätte danach auch noch zurücksetzen müssen, um die restlichen Beschädigungen zu erzeugen. Dieses wiederum, so ein anderer Gutachter, sei nicht möglich, weil bei dem ersten Aufprall die Vorderachse des Kleinlasters gebrochen sei.

Unfallaufnahme kritisiert

Einige Anwälte der Angeklagten hielten es bereits im November 2017 für möglich, dass ein zweiter unbekannter Verursacher mit beteiligt war, Schäden an einigen dort abgestellten PKW zu erzeugen. Nach ihrer Auffassung können einige Unfallspuren nicht eindeutig dem angeklagten Fahrer des Kleinlasters zugeordnet werden. Die Anwälte bemängelten die nach ihrer Ansicht nicht professionell erstellte Unfallaufnahme durch die Polizei, insbesondere bei diesem Schadensbild.

Gutachter kommt als Zeuge

Im November 2017 erging dann der Beschluss, die Verhandlung gegen die drei verbleibenden Angeklagten fortzusetzen und den Gutachter des Ingenieurbüros der Unfallrekonstruktion als Zeugen zu laden. Diese öffentliche Hauptverhandlung wird jetzt am kommenden Montag stattfinden.

Ergänzung :

Die Versicherungsbranche geht davon aus, dass jeder achte bis zehnte Verkehrsunfall in Deutschland nach Manipulation "riecht". Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GdV) schätzt, dass allein durch Betrug der Kfz-Versicherung ein Schaden von jährlich zwei Milliarden Euro entsteht. Der Großteil davon soll auf vorsätzlich herbeigeführte Unfälle entfallen.

Deshalb haben die Versicherungen in ihren Abteilungen zur Betrugsbekämpfung aufgerüstet - und sie kennen alle Tricks der Versicherungsbetrüger. Wer auffliegt, bleibt nicht nur auf dem Schaden sitzen, sondern muss auch die Ermittlungskosten wie den beauftragten Gutachter und die Arbeit der Versicherungsdetektive bezahlen. Zudem kann ihm die Versicherung kündigen und Strafanzeige stellen.