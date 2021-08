Am heutigen Samstag arbeiteten wieder über 30 ehrenamtliche Frauen und Männer verschiedener THW-Ortsverbände daran, die vom Hochwasser in Hattingen weggespülten Brücken am Sünsbruch und Am Schnüber wieder zu errichten. Bereits zum kommenden Wochenende sollen die Brücken errichtet und wieder zu befahren sein.



"Hier entstehen wirklich grundsolide Bauwerke", sagte Bürgermeister Dirk Glaser und zeigte sich beeindruckt, als er am heutigen Samstag die THW-Baustellen am Sünsbruch und in Elfringhausen Am Schnüber besuchte. THW-Zugführerin Heike Brune, Thomas Leidigkeit und der heute diensthabende THW-Pressesprecher Tim Oelbermann vom THW-Ortsverband Wuppertal erläuterten dem Bürgermeister die bisherigen und aktuellen Tätigkeiten der zahlreichen ehrenamtlichen THW-Kräfte.

Das THW war tätig geworden, nachdem Bürgermeister Dirk Glaser ein entsprechendes Hilfeersuchen an das THW unterschrieben hatte. Jetzt, und das ist die gute Nachricht, sind die THW-Verantwortlichen zuversichtlich, dass am Ende der kommenden Woche beide Brücken für PKW bis 3,5 t wieder zu befahren sind. Zusätzlich können auch schwerere Rettungsfahrzeuge vorsichtig über die Brücken fahren.