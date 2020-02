Das Coronavirus greift in Europa weiter um sich. Auch in Österreich und in Kroatien gibt es inzwischen die ersten Corona-Virus-Fälle. Bei vielen Infizierten weist eine Verbindung nach Italien hin. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist auf einen möglichen Corona-Virus-Fall vorbereitet, wie der STADTSPIEGEL auf Nachfrage erfuhr.

Wir sind so gut vorbereitet, wie man vorbereitet sein kann, sagte der Pressesprecher des EN-Kreises, Ingo Niemann, zum STADTSPIEGEL.

Krankenhäuser im EN-Kreis vorbereitet

Der ärztliche Direktor des Rettungsdienstes hat eine Dienstanweisung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes erlassen, wie beim Auftreten eines Verdachtsfalles zu handeln und wie der Patient zu transportieren ist.

Alle Krankenhäuser im EN-Kreis wurden ebenfalls informiert und haben vorbereitende Maßnahmen ergriffen, ergänzt Pressesprecher Niemann.

Das Kreisgesundheitsamt ist bei einem etwaigen Corona-Verdachts-Fall federführend für alle anzuordnenden Maßnahmen zuständig.

Bei der Polizei, so Pressesprecherin Sonja Wever, wurden entsprechende Verhaltensmaßnahmen zum Eigenschutz für die Polizeikräfte vorgegeben.

Starke Nachfrage nach Schutzmasken

Wie der STADTSPIEGEL erfuhr, gibt es bei den örtlichen Apotheken in Hattingen und Sprockhövel eine starke Nachfrage nach entsprechenden Schutzmasken. Während der normale Mundschutz bei einigen Apotheken noch vorhanden ist, ist die Corona-Schutzmaske mit der Kennzeichnung FFP2 bereits ausverkauft und auch beim Apotheken-Großhandel vorübergehend nicht mehr zu beziehen, so Mitarbeiter der Pinguin-Apotheke und der Friedrich-Apotheke. Nur bei der Bismarck-Apotheke sind noch einige Corona-Schutzmasken vorrätig.

Pandemie-Plan des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Kevin Brune, Pressesprecher des THW, weist auf den vorhandenen Pandemie-Plan des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hin, der den Hilfsorganisationen bedarfsgerechtes Handeln vorgibt.

Somit scheint der EN-Kreis auf einen möglichen Corona-Virus-Fall gut vorbereitet zu sein.