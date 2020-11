Am Dienstag, 10. November, verschafften sich unbekannte Täter zwischen 15.45 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Mozartstraße in Hattingen.



Der Zugang erfolgte durch Aufhebeln des Balkonfensters. In der Wohnung wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet.