Zwischen Samstagabend, 5. September, und Montag, 7. September, haben Unbekannte versucht, in ein Ladengeschäft am Obermarkt in Hattingen einzubrechen. Sie versuchten mit mehreren Hebelversuchen, eine rückwärtige Tür zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute.