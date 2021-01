Hattingen. Ein einsatzreiches Wochenende liegt hinter der Hattinger Feuerwehr.

Die starken Schneefälle am frühen Sonntagmorgen ließen einige Äste und Bäume unter der Last zusammenbrechen. An insgesamt 12 Einsatzstellen wurden abgebrochene Äste oder komplett umgestürzte Bäume zersägt und von der Fahrbahn geräumt. Neben den hauptamtlichen Kräften waren die freiwilligen Einheiten Mitte, Nord, Oberbredenscheid und Elfringhausen bis in die Mittagsstunden im Einsatz.

Bereits nachts mussten die hauptamtlichen Kräfte zu brennenden Papiercontainern an der Blankensteiner Straße und am Rathaus ausrücken. Zusätzlich sorgte ein Kaminbrand für einen Feuerwehreinsatz in Holthausen. Aus einem Wohnhaus an der Holthauser Straße schlugen bereits Flammen aus dem Kamin. Da im Inneren des Gebäudes nichts festzustellen war, wurde zunächst die Luftzufuhr geschlossen. Im Anschluss versuchten die Einsatzkräfte, den Kamin über die Drehleiter zu kehren. Ein weiterer Trupp wurde im Inneren des Gebäudes zur Entnahme des Kehrgutes eingesetzt, hatte das Feuer nach rund zwei Stunden aber im Griff.