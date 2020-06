Am Dienstag, 16.06.2020, kam es zwischen 15:50 und 16:20 Uhr zu einem schweren Sexualdelikt in Velbert. Die Polizei fragt daher mit einer Öffentlichkeitsfahndung, wer anhand der Phantombilder die abgebildeten Personen kennt.

Auf der Hardenberger Straße wurde die 26-jährige Geschädigte von einem unbekannten Tatverdächtigen in einen PKW gezerrt. Das Fahrzeug wurde von einem weiteren unbekannten Tatverdächtigen gesteuert.

Nach kurzer Wegstrecke wurde sie auf der Straße "Zur Dalbeck" aus dem PKW verbracht und genötigt, den beiden Tatverdächtigen in den Wald zu folgen. In der Folge sollen sich beide Täter in sexueller Art und Weise an der Frau vergangen haben, die dabei auch verletzt wurde.

Sie fragten die Geschädigte nach ihrer Anschrift, sie gab dementsprechend eine falsche Anschrift in der Nähe ihrer eigentlichen Anschrift an. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen verbrachten die Geschädigte in den Kofferraum des Fahrzeuges und ließen sie in der Nähe der genannten Anschrift aus dem PKW. Sie sagten ihr, sie solle nicht zur Polizei gehen. Sie würden wissen, wo sie wohnt und würden zurückkommen.

1. Tatverdächtiger:

männlich

schlank

ca. 180 cm groß

30-40 Jahre alt

Glatze mit leichten Stoppeln

Schwarze Jogginghose, weißes T Shirt mit Schriftzug

2. Tatverdächtiger:

männlich

schlank

schwarze Haare (Zöpfe am Kopf angeflochten)

dunkle Augen

ca. 175-180 cm

30-40 Jahre alt

graue Jogginghose, bläuliches T-Shirt

Hinweise der Polizei zu dem Auto der Täter :

Ein heller Pkw, ähnlich Ford KUGA, 4-Türer, an der Beifahrerseite eine Macke, dunkel (vielleicht Abrieb?) zackenförmig nach unten verlaufend.

Die Polizei fragt :

Wer hat an einem der beschriebenen Orte den Vorfall beobachtet, kann sachdienliche Angaben machen oder kennt sogar die abgebildeten Tatverdächtigen. Wer hat unter Umstäden das beschriebene Auto gesehen.

Hinweise



an die Polizei Velbert Tel 02051 946-6110,

oder



an die Polizei Mettmann Tel.: 02104/982-0,

oder