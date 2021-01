Unbekannte Täter warfen am Mittwoch, 6. Januar, zwischen 14 und 16 Uhr das Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Grünstraße in Hattingen ein und verschafften sich so Zutritt in eine Erdgeschosswohnung. Diese wurde komplett durchsucht. Als Beute erlangten die Diebe Schmuck. Hinweise gibt es bislang keine.