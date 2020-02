Der für Sonntag angekündigte, teils schwere "Sturm Sabine" trifft Hattingen und Sprockhövel nicht unvorbereitet. Alle Rettungseinheiten sind vorbereitet und können bedarfsgerecht zu Einsätzen ausrücken.

Der Wetterdienst hat es ja bereits angekündigt. Ab Sonntagnachmittag erfasst das Sturmfeld eines Orkantiefs über der Nordsee Deutschland. Verbreitet werden Sturmböen und Schwere Sturmböen erwartet. Auch orkanartige Sturmböen sind in der Nacht zu Montag möglich.

Ob diese Wetterlage mit hohem Unwetterpotential im Bereich Hattingen und Sprockhövel eintritt, bleibt abzuwarten. Die amtlichen Unwetterwarnungen sind daher zu verfolgen.

Feuerwehr

Die Feuerwehrkräfte, so Pressesprecher Jens Herkströter von der Feuerwehr Hattingen und Pressesprecher Arno Peters von der Feuerwehr Sprockhövel zum STADTSPIEGEL, werden der Lage angepasst, rechtzeitig einsatzbereit sein. Ob dazu für die ehrenamtlichen Kräfte ein "Voralarm" mit Bereitstellung in den Feuerwehrhäusern ausgelöst wird, kann jetzt noch nicht beurteilt werden. Die Detailangaben des Wetterdienstes über den genauen Verlauf des Sturmes werden an die regionalen Einheitsführer der Feuerwehr weitergegeben. Für den Fall, dass etwaige Einsätze doch länger andauern, werden auch die Verpflegungseinheiten der Feuerwehr dazu in der Lage sein, die Einsatzkräfte zu versorgen.

THW

Das THW im EN-Kreis, so Pressesprecher Kevin Brune, wird Samstagabend entscheiden, ob und wann eine Bereitschaft in der jeweiligen Wache eingerichtet wird. Nach aktuellem Stand sind die Ortsverbände des THW mit den Gruppen in Hattingen, Witten, Schwelm und Wetter ab 16 Uhr am Sonntag besetzt.

Polizei

Die Leitstelle der Polizei teilte mit, dass ab Sonntagmittag sowohl die Leitstelle, die Wachen als auch die eingesetzten Kräfte verstärkt werden.

FAZIT:

Hattingen und Sprockhövel sind auf einen möglichen "Sturm Sabine" gut vorbereitet.