Bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer am Dienstagabend, 4. August, auf dem Leinpfad in Hattingen brach sich eine 49-jährige Fußgängerin das Handgelenk. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Rennradfahrer.



Die 49-jährige Hattingerin ging gegen 19.10 Uhr mit ihrer Freundin auf dem Leinpfad in Richtung des Campingplatzes an der Ruhrbrücke, als plötzlich eine männliche Stimme "Achtung" rief. Der Mann war mit seinem Rennrad hinter den beiden Frauen und wollte an ihnen vorbeifahren. Dabei stieß er mit der 49-jährigen Fußgängerin zusammen, beide kamen zu Fall. Der Mann weigerte sich, seine Personalien anzugeben, und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Rauendahl weiter. Die Frau suchte daraufhin ein Krankenhaus auf, wo ein Handgelenksbruch diagnostiziert wurde.

Die Frauen beschreiben den Radfahrer wie folgt: etwa 190 cm groß, sehr muskulös, dunkler Teint, schwarze kurze Haare. Er trug ein neongelbes Trikot und eine kurze schwarze Hose. Auffällig sei eine Aknenarbe im Gesicht. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Rennrad. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02324/91666000.