Am frühen Donnerstagmorgen kurz nach zwei Uhr wurden der Feuerwehr brennende Gartenlauben in einer Gartenanlage im Bereich Am Büchsenschütz/Am Schewenkamp gemeldet.

Es war eine kurze Nacht für die Kräfte der Hauptamtlichen Wache und für die vielen ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer der Löschzüge Nord und Oberbredenscheid, die aus ihren Betten geholt wurden.

Mehrere Gartenlauben in der Gartenanlage im Bereich Büchsenschütz/ Am Schewenkamp standen im Vollbrand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Feuerschein von weitem zu sehen. Schlauchleitungen wurden verlegt, Angrifftrupps unter schwerem Atemschutz drangen zum Brandherd vor und begannen mit ihren Löscharbeiten.

Besondere Vorsicht mussten die Einsatzkräfte walten lassen, da vereinzelt Gasflaschen vorgefunden wurden. Die Wucht des Feuers war so groß, dass danebenstehende Bäume begannen zu brennen.

Feuerwehr-Einsatzleiterin Edda Jäckle von der Hauptwache koordinierte die Tätigkeiten der ihr unterstellten Feuerwehrfrauen- und -männer.

Die Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle. Die Straße Am Büchsenschütz war für die Zeit des Einsatzes für den Autoverkehr gesperrt.

Ob sich in den brennenden Gartenlauben Personen befunden haben, konnte bis zur Berichterstellung noch nicht ermittelt werden. Auch der Feuerwehreinsatz dauerte noch an.

Über die Brandursache liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.