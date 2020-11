Am Sonntag, um 15:00 Uhr, meldete ein Zeuge einen augenscheinlich stark alkoholisierten Mann, der von der Heiskampstraße mit einem grauen Mercedes davon fuhr. Der Hattinger versuchte noch zuvor den Mann davon abzuhalten loszufahren und versuchte den Zündschlüssel herauszuziehen. Der Betrunkene ließ sich nicht abhalten und fuhr los. Der Anrufer, ein 40-jähriger Hattinger, verletzte sich dabei leicht. Der Pkw konnte durch die Polizei auf der Straße Zum Ludwigstal in Höhe der Kreuzung zur Holthauser Talstraße an einer Rotlicht zeigenden Ampel festgestellt werden. Bei der Kontrolle löste der 51-jährige Fahrer die Bremse und rollte auf der abschüssigen Fahrbahn rückwärts. Die eingesetzten Beamten konnten den Pkw anhalten und sichern. Der Fahrer stand deutlich unter Alkohol und war nicht in der Lage selbstständig zu stehen. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle