Nach 43 Jahren Tätigkeit bei der NRW-Polizei wird heute Polizeihauptkommissar Jürgen Pienkoß, Bezirksbeamter für die Hattinger Innenstadt, von Polizeioberrätin Eike Haarlammert in den Ruhestand verabschiedet.

Die derzeitigen Corona-Restriktionen verhindern eine Verabschiedung in größerem Rahmen. Jürgen Pienkoß ist weit über die Hattinger Stadtgrenzen hinaus bekannt. Seine jahrelange Tätigkeit als Bezirksbeamter für die Hattinger Innenstadt war geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und großem Vertrauen.

Sein Rat zur Verbesserung der Sicherheit in Hattingen war gefragt bei Geschäftsleuten, Einrichtungen, Institutionen sowie bei Kreditinstituten, Bürgerinnen und Bürgern.

Zahlreiche Hobbys des neuen Pensionärs lassen keine Langeweile aufkommen, wenn Jürgen Pienkoß heute den aktiven Polizeidienst verlässt und in den Ruhestand wechselt. Wir wünschen dazu alles Gute.

Die sichtbare Präsenz der Bezirksbeamten in der Hattinger Innenstadt wird aber nicht leiden. Neben dem bekannten Bezirksbeamten PHK Michael Weiß wird zukünftig Polizeioberkommissarin (POK) Mareike Messerle die erste weibliche Bezirksbeamtin für Hattingen Mitte. Sie ist seit 1996 bei der Polizei in Hattingen und kann auf 25 Jahre Wach- und Wechseldienst zurückblicken. Als neue Bezirksbeamtin für die Innenstadt hat sie ihr Büro in der Hattinger Polizeiwache. „Da mir die Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist, freue ich mich auf meine neue Aufgabe“, sagte Mareike Messerle.