Ein 34-Jähriger Hattinger verkaufte über ebay-Kleinanzeigen zwei iPhone. Beide Päckchen kamen bei den Käufern an, allerdings ohne iPhone. Betrug meinte der Strafrichter dazu und verurteilte den Hattinger zu einer Geldstrafe.

Der Hattinger saß recht gut gelaunt auf der Anklagebank. Die Staatsanwältin beschuldigte ihn, im April und im Juni jeweils ein iPhone 8 verkauft zu haben, über eintausend Euro dafür kassiert, die iPhone aber nicht geliefert zu haben.

„Ich bin aber kein Betrüger“, sagte der Angeklagte, der einen Minijob ausübt und dazu Geld vom Jobcenter erhält. Ich hatte die iPhone und habe diese auch an die Käufer versandt, sogar eine Versandversicherung dafür abgeschlossen.

Warum in den beiden Päckchen bei den Empfängern allerdings kein iPhone aufzufinden war, war auch für den Angeklagten „reiner Zufall“. Erstaunlich ist auch, dass beide geschädigten Käufer iPhone bei einem Verkäufer bestellten, mit dem keine paypal-Abwicklung möglich ist.

Während jeder Angeklagte bestrebt sein sollte, alles an Unterlagen zu seiner Entlastung dem Gericht vorzulegen, hatte der angeklagte Hattinger nichts mitgebracht. Weder die Kaufquittungen, wo er die von ihm angebotenen iPhone erworben hatte, noch die Quittung über den versicherten Versand. Auch will er vergessen haben, den Schriftverkehr mit den betrogenen Käufern oder mit der Versandversicherung ins Gericht mitzubringen.

„Das ist Betrug in zwei Fällen mit einem hohen Schaden“, sagte dazu die Staatsanwältin und beantragte, gegen den nicht vorbestraften Angeklagten eine Geldstrafe von 75 Tagessätzen einkommensabhängig zu je 15 Euro zu verhängen.

Diesem Plädoyer schloss sich Richter Kimmeskamp mit seinem Urteil an. Der Hattinger muss jetzt 1.125,00 Euro Geldstrafe zahlen. Weiterhin wird die Staatsanwaltschaft bei dem Verurteilten für die betrogenen Käufer einen Wertersatz in Höhe von 1.076 Euro einziehen und danach das Geld an die Betrogenen erstatten.