Ein Kellerbrand sorgte am heutigen Nachmittag für einen Feuerwehreinsatz in der Haydenstraße in Hattingen.

Da bei der Meldung von einem verrauchten Treppenraum gesprochen wurde und auch nicht klar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, rückten die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot aus.

Vor Ort bestätigte sich der Brand in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses. Dort brannten Gegenstände die durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr zunächst abgelöscht und anschließend ins Freie verbracht wurden. Zum Glück war der Treppenraum nur leicht verraucht. Durch den Einsatz eines Rauchvorhangs an der Kellertür konnte die Ausbreitung des Brandrauchs stark reduziert werden.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Zwei von Ihnen wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Hattinger Krankenhaus gebracht.

Nachdem der Brand gelöscht war, setzten die Feuerwehrleute einen Hochleistungslüfter zur Entrauchung der Kellerräume ein. Abschließend erfolgte eine Kontrolle der Wohnungen. Hierzu und zur Brandbekämpfung waren zwei Trupps unter schwerem Atemschutz im Gebäude tätig.

Die Hattinger Feuerwehr war mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort. Alarmiert waren die hauptamtlichen Kräfte, die Löschzüge Mitte und Nord sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Oberbredenscheid und Niederwenigern. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen vor Ort.

Nach einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

