Am heutigen frühen Montagmorgen wurde der Polizei-Leitstelle das Auffinden einer auf dem Boden liegenden Person in einem Gebüsch im Bereich der Straße Am Stahlwerk gemeldet.



Der sofort alarmierte Notarzt sowie die Rettungskräfte der Feuerwehr konnten dann nur noch den Tod dieser Person feststellen.

Die Polizei sperrte den Bereich ab und schaltete die Todesfallermittler des KK1 aus Schwelm ein, die ihre Tatortarbeit aufnahmen und Ermittlungen zur Todesursache durchführten.

Nach Angabe der Polizeipressesprecherin Sonja Wever handelt es sich bei dem leblos Aufgefundenen um einen 61 Jahre alten Mann. Die Ermittlungen dauern noch an.