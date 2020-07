Am heutigen Nachmittag mussten Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst und Polizei nach Bredenscheid ausrücken. Ein LKW war umgestürzt, der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Bochumer Spezialklinik geflogen werden.

"LKW auf Feld umgestürzt, Fahrer eingeklemmt", lautete die Zusammenfassung der ersten Alarmmeldung, die die Notrufzentrale erreichte und weitergab.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte bestätigte sich die Meldung. Bei Entladearbeiten war der LKW auf einer Wiese umgestürzt und der Fahrer im Führerhaus eingeschlossen.

Notärztin und zahlreiche Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten im Führerhaus, die Feuerwehrkräfte bereiteten eine technische Rettung vor, damit der Verletzte schonend aus dem LKW gerettet werden konnte.

Die medizinische Erstversorgung des verunglückten Fahrers wurde nach der Rettung aus dem LKW fortgesetzt, aufgrund des Verletzungsbildes orderte die Rettungsleitstelle über die zentrale Luftrettungs-Koordinierungsstelle in Unna einen Rettungshubschrauber (RTH). Kurze Zeit später landete dann auf der Wiese direkt neben der Unfallstelle in Bredenscheid der Rettungshubschrauber Christoph 8.

Die Besatzung des RTH übernahm dann den Verletzten und flog diesen in eine Bochumer Spezialklinik. Die Feuerwehrkräfte sicherten dabei die Landung und den Start des RTH und nahmen auslaufende Betriebsmittel des umgestürzten LKW auf.

In diesen Einsatz waren 20 Feuerwehrkräfte der Hauptwache und des Löschzuges Oberbredenscheid eingebunden. Weiterhin Notärzte, Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei.

Diese nahm dann die Ermittlungen zur Unfallursache auf, ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde wurde ebenfalls zur Einsatzstelle beordert. Ein Bergungsunternehmen begann dann mit seiner Tätigkeit an der Unglücksstelle Am Wasserturm in Bredenscheid.