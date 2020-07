Am Dienstag, 21. Juli, gegen 21.35 Uhr befuhr ein 41-jähriger Wuppertaler mit seinem Motorrad Suzuki die Felderbachstraße in Hattingen-Elfringhausen. In Höhe der Hausnummer 86 rannte ein Reh von links auf die Fahrbahn vor das Motorrad. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer über den Lenker auf die Fahrbahn geschleudert. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.