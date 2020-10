Auch in diesen Tagen meldeten Bürger der Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis verdächtige Anrufe.



Am Telefon meldete sich zum Beispiel "Polizei, Herr Rademacher" und informierte die Angerufenen über Einbrüche in der Nachbarschaft sowie eine Liste, auf der auch der Name der Angerufenen aufgeführt sei. Die Opfer sollen dazu bewegt werden, der angeblichen Polizei Bargeld und Wertgegenstände zu übergeben.

Neu: Der Anrufer erwähnte den Namen eines örtlichen Bezirksbeamten und gab ihn als Abholer aus. Lassen Sie sich nie auf solche Anrufer ein, sagt die Polizei.