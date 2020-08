Am Freitag, 21. August, gegen 23 Uhr wurde die Hattinger Polizei alarmiert. Ein 21-Jähriger soll zuvor auf der Großen Weilstraße Anwesende beleidigt haben. Als er am Busbahnhof in einen Linienbus einstieg, warf er mit einer Bierflasche und traf dabei einen 17-Jährigen am Rücken. Als er hernach noch eine Rosenschere herausholte, stiegen die anderen Fahrgäste aus Angst vor einem Angriff aus.

Ein 26-jähriger Fahrgast schaffte es, den Mann kurzfristig zu beruhigen und brachte ihn dazu, die Schere aus den Händen zu legen. Der 21-Jährige wurde jedoch wieder aggressiv, griff den 17-Jährigen erneut an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Die Polizeibeamten brachten den Randalierer zu Boden gebracht und legten ihm Handfesseln an. Er wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung.