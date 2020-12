Über 4.800 Polizisten sollen an Silvester in NRW für Sicherheit und Ordnung sorgen. "Für die Sicherheitsbehörden sei es wegen Corona ungeheuer schwer vorauszusagen, wie sich die Menschen verhalten werden", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) heute in Düsseldorf. Auch die Kreispolizeibehörde in Schwelm (KPB) wird in der Silvesternacht ihre Präsenz verstärken.



NRW steht in Corona-Zeiten vor einer ungewöhnlichen Silvesternacht. Innenminister Reul kündigte ein massives Polizeiaufgebot an - notfalls werde man auch bei privaten Feiern einschreiten.

Man werde gemeinsam mit den kommunalen Ordnungsbehörden gegen Personen vorgehen, die die Sicherheit und Gesundheit gefährden. "Wir stellen uns theoretisch auf Probleme ein", sagte der Minister. Unter den 4.800 Polizisten seien 1.300 Kräfte der Bereitschaftspolizei, die die örtlichen Polizeibehörden unterstützen würden.

Auch die Kreispolizeibehörde Schwelm (KPB) ist vorbereitet. "Für uns allerdings wird es eine Silvesternacht sein wie jede andere", sagte Polizeipressesprecherin Sonja Wever heute auf Nachfrage. "Alle verfügbaren Polizeikräfte werden eingesetzt", auch wenn wir nicht solche Innenstadtschwerpunkte haben wie die Großstädte und auf die Vernunft unserer Bürgerinnen und Bürger hoffen, ergänzte die Sprecherin der Polizei.

Die Ordnungsämter der Städte Hattingen und Sprockhövel werden in der Silvesternacht mit mehreren Streifen in den Stadtgebieten von Hattingen und Sprockhövel unterwegs sein.

Alle Stellen sind zuversichtlich, dass sich die Feiernden an die Spielregeln halten werden, die für diese Silvesternacht unter Corona-Bedingungen vorgegeben wurden. Letztendlich geht es um die Sicherheit und Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger.