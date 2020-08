Am Montag begann vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichtes in Essen der Prozess gegen zwei Hattinger. Ein 26-Jähriger und ein 27-Jähriger sind wegen versuchten Mordes angeklagt. Die sechste große Strafkammer hat für den Prozess drei Verhandlungstage angesetzt.

Am 15. März 2020 kam es auf der Schulstraße zu einem Messerangriff, bei dem ein 32-jähriger Hattinger lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Dabei soll auf den am Boden liegenden sieben Mal mit einem Messer eingestochen worden sein.

Die Angeklagten suchten zunächst gegen 17.00 Uhr ihr erstes Opfer an seinem Arbeitsplatz, einer Werkstatt in Hattingen, auf und schlugen auf diesen und auf seine anwesende Freundin ein. Bei der Frau handelt es sich um die frühere Freundin des 27 -jährigen Angeklagten.

Nachdem die Angeklagten dann von ihrem Opfer abgelassen hatten, entschieden sich der Verprügelte und ein Freund von ihm, die Angeklagten zur Rede zu stellen. Gegen 18.00 Uhr trafen die beiden auf der Schulstraße auf die Angeklagten. Im Rahmen der sich plötzlich entwickelten Auseinandersetzung sollen die Angeklagten mit Messern auf ihr zweites Opfer, einen 32-Jährigen aus Hattingen mehrmals eingestochen haben.

Bei dieser Auseinandersetzung erlitt der 32-Jährige schwere Verletzungen. Das Opfer schaffte es dann, seinen Angreifern zu entfliehen und flüchtete sich zurück zu dem Pkw seines Begleiters. Gemeinsam suchten sie ein nahegelegenes Krankenhaus auf, von wo die Polizei informiert wurde.

Auch einer der Angreifer konnte kurze Zeit später in dem Krankenhaus angetroffen werden. Auch er wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Der 27-jährige Täter wurde nach Versorgung seiner Wunden vorläufig festgenommen. Das 32-jährige Opfer wurde bei der Tat lebensgefährlich verletzt.

Der mit Haftbefehl seit 16.3.20 im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 26-jährige Täter stellte sich am 8. Mai der Polizei, wurde festgenommen und befindet sich seit dieser Zeit in Untersuchungshaft.

Beide angeklagten Hattinger verweigerten ihre Aussagen zur Sache und gaben nur Angaben zu ihrer persönlichen Entwicklung.

Darüberhinaus war der erste Verhandlungstag beim Landgericht geprägt von Anträgen der Verteidigung auf Unterbrechung, da DNA-Gutachten des BKA den Strafverteidigern nicht rechtzeitig vorgelegen haben sollen.

Die Richter der VI. Großen Strafkammer haben für den Prozess drei Verhandlungstage angesetzt.

Im Jahre 2019 gab es im Bereich der Kreispolizeibehörde in Schwelm vier versuchte Tötungsdelikte. Alle Taten wurden aufgeklärt.