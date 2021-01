Eine 79-jährige Hattingerin war am Montag, 18. Januar, gegen 17.45 Uhr zu Fuß vom Friedhof in Richtung Roonstraße unterwegs. Am hinteren Ausgang des Friedhofes fiel ihr ein Mann auf, der schwarz gekleidet war. Als sie an ihm vorbei in Richtung Parkplatz ging, griff der Mann von hinten ihre Einkaufstasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Passantin kam der Frau zur Hilfe und verständigte die Polizei



Der Täter wird wie folgt beschreiben: 1,75 bis 1,80 m groß, 25 bis 30 Jahre alt, dunkel gekleidet, schlanke Statur.

In der Tasche befand sich unter anderem die Geldbörse des Opfers mit Debitkarten und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter Tel. 02324/91666000.