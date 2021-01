Eine Rauchentwicklung im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses in der Jenaer Straße hat um 17 Uhr am gestrigen Dienstag für einen Feuerwehreinsatz in Hattingen gesorgt.

Nachdem Anwohner meldeten, dass aus einem Dachflächenfenster Rauch austritt, kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr im Rauendahl.

Die Hattinger Feuerwehr rückte mit den hauptamtlichen Kräften, dem Löschzug Mitte sowie den Schutzzielergänzungseinheiten Nord, Oberbredenscheid und Niederwenigern aus. Vor Ort wurde die Drehleiter zur Erkundung vor dem Gebäude in Stellung gebracht. Die Ursache konnte aus Korb der Drehleiter schnell festgestellt werden. Es handelte sich hier um den regulären Austritt von Wasserdampf aus einem Abzug einer Heizungsanlage. Durch die Wetterlage wurde dieser nach unten gedrückt und erweckte den Anschein, dass der Rauch aus dem angrenzenden Fenster austritt.

"Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten vorsorglich auch die angrenzenden Räumlichkeiten, konnte aber kein Schadenereignis feststellen. Daher wurde der Einsatz nach 30 Minuten wieder beendet, teilte der Pressesprecher der Feuerwehr, Jens Herkströter, mit.