Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Samstag gegen 12.30 Uhr auf der Sprockhöveler Straße kurz vor der Stadtgrenze Sprockhövel.

Bei dem Unfall zwischen zwei PKW haben sich insgesamt drei Personen verletzt. Ersthelfer haben sich umgehend um die Betreuung gekümmert. Der eintreffende Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung. Während die beiden Insassen des zweiten PKW sich bereits außerhalb des Fahrzeugs befanden, wurde die Fahrerin des ersten PKW bis zum Eintreffen eines dritten Rettungswagens in ihrem Fahrzeug versorgt.

Während der Versorgung der Patienten streuten die Einsatzkräfte der Hattinger Feuerwehr auslaufende Betriebsmittel ab. Anschließend wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt.

Nach dem Transport der Verletzten in Krankenhäuser in Bochum, Witten und Hattingen konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die spätere Unfallaufnahme war die Straße in beide Richtungen gesperrt.

