Am Mittwoch, 14. Oktober, kam es gegen 9.30 Uhr an der Einmündung Hüttenstraße / Welperstraße in Hattingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.



Die 57-jährige Hattingerin befuhr mit ihrem E-Bike die Welperstraße und wollte nach links auf die Hüttenstraße abbiegen. Als sie an der Einmündung kurz hielt, nahm eine sich von links in ihrem Auto nähernde 78-jährige Hattingerin an, die Radfahrerin verzichte auf ihre Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Sturz auf die Fahrbahn wurde die Radfahrerin verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.