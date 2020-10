Am späten Vormittag kam heute eine Autofahrerin, die auf der Sprockhöveler Straße in Fahrtrichtung Hattingen unterwegs war, von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem PKW in einem Gebüsch hinter der Gegenfahrbahn. Sie wurde dabei nicht verletzt. An ihrem PKW und an einem Postleitungsverteilerkasten entstand aber erheblicher Sachschaden.

Der Schrecken war der jungen Autofahrerin nach ihrem Eigenunfall anzusehen, obwohl alle Beteiligten froh waren, dass keine Person verletzt wurde. "Sie kam uns aus der Kurve entgegen, drehte sich und landete dann im Gebüsch", sagte ein Autofahrer, der als Zeuge den Unfall gesehen hatte.

Polizei kam nach 30 Minuten



Weitere Autofahrer hielten unmittelbar nach dem Unfall an um Hilfe anzubieten. Auch ein zufällig vorbeikommender Arzt bot seine medizinische Unterstützung an.

Die Polizei hatte an diesem Morgen viel zu tun, denn der Streifenwagen zur Unfallaufnahme traf nach 30 Minuten an der Sprockhöveler Straße ein. Die Beamten begannen mit der Befragung der Beteiligten und der Zeugen und veranlassten dann alle weiteren erforderlichen Maßnahmen.

Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Telekom wurde über die Zerstörung des Postleitungsverteilerkasten informiert.

Die junge Autofahrerin wurde von Familienangehörigen abgeholt.

Statistik: In Hattingen gab es im Jahre 2019 1.663 Verkehrsunfälle, dabei wurden 150 Personen verletzt.