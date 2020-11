Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Hattingen gegen 21:30 Uhr zu einem Wohnwagenbrand an der Tippelstraße alarmiert. Den Einsatzkräften der Hauptwache gelang es, den Brand schnell zu löschen.

Als die ersten Meldungen bei der Feuerwehr eingingen, war noch nicht klar, ob nur ein Wohnwagen brennt oder ob weitere Wohnwagen unmittelbar in der Nähe stehen und gefährdet sind.

Die Rettungsleitstelle alarmierte daher neben den hauptberuflichen Kräften der Hauptwache auch die freiwilligen Kräfte des Löschzuges Mitte.

Kurz nach Eintreffen der hauptamtlichen Kräfte stellte sich dann aber heraus, dass nur ein alleinstehender Wohnwagen in Vollbrand stand.

Sofort wurde ein C-Rohr zur Brandbekämpfung vorgenommen. Die Wasserversorgung erfolgte aus einem Hydranten an der Tippelstraße. In dem Wohnwagen befand sich keine Person.

Anschließend belegten die Einsatzkräfte den vollkommen ausgebrannten Wohnwagen mit einem Schaumteppich, damit etwaige Glutnester nicht wieder aufflammen können.

Polizeibeamtinnen und -beamte nahmen parallel zu den Löscharbeiten der Feuerwehr schon die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Über die Höhe des Schadens gibt es noch keine Erkenntnisse.

Genau vor einer Woche, am Donnerstag, 19.11.2020, kam es schon zum Brand mehrerer Gartenlauben im Bereich der Straße Am Büchsenschütz.