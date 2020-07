Gleich zwei Autofahrer wurden am Wochenende in Hattingen unter Alkohol- und Drogeneinfluss von der Polizei erwischt.

In der Nacht zum Freitag, 10. Juli, kontrollierten Polizisten auf der Ruhrallee in Hattingen einen 21-jährigen Hattinger, der mit seinem Audi unterwegs war. Aufgrund entsprechender Hinweise führten die Beamten einen Drogen-Test durch. Da dieser positiv ausfiel, wurden ihm Blutproben entnommen.

In der Nacht zum Sonntag, 12. Juli, kontrollierten Beamte auf der Martin-Luther-Straße in Hattingen einen 54-jährigen Bochumer, der in einem VW unterwegs war. Ein durchgeführter Alkohol-Vortest ergab zwar nur einen geringen Wert, doch zeigte der Bochumer körperliche Aussetzer. Ein Drogen-Vortest fiel ebenfalls positiv aus. Daraufhin wurden dem Autofahrer Blutproben genommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.