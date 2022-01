LUMAGICA-Orte sind eine Reihe von Lichterparks, die in der Winterzeit an bestimmten Orten u.a. auch in Deutschland eingerichtet werden. Es werden unterschiedliche Lichtinstallationen, teilweise untermalt mit Tönen und Klängen, präsentiert. In NRW befinden sich aktuell in Düsseldorf bei Schloss Benrath und in Hattingen an der Henrichshütte solche Lichterparks. Dabei finde ich die Kombination mit dem alten Hüttenwerk in Hattingen besonders reizvoll und so war ich froh, dass noch rechtzeitig vor dem Veranstaltungsende (09.01.2022) am Donnerstag, dem 5. Januar noch einmal ein Tag mit schönem Wetter eintrat und wir einen Besuch dort einrichten konnten.

Natürlich war auch die Kamera (incl. Stativ) dabei um einige Fotos zu schießen. Logisch, dass auch andere Leute Wetterberichte lesen können, und so war klar, dass dieser Abend sehr rege besucht sein wird. Auch viele andere Fotografen, überwiegend mit Stativ, waren vor Ort. Auf den Fotos muss man daher mit vielen zweibeinigen "Geistern" leben, das tut aber der Faszination der Lichterwelt keinen Abbruch. Einen Teil meiner Bildausbeute habe ich hier angehängt. Viel Spaß beim Durchblättern.