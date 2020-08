In Corona-Zeiten war der von der Stadtbibliothek Hattingen organisierte Sommerlesclub eine attraktive Freizeitaktion für Kinder und Jugendliche.

282 Teilnehmer hatten sich angemeldet, 122 haben allein gelesen, die weiteren 160 hatten sich in 65 Teams zusammengeschlossen. Insgesamt wurden 1.150 Bücher und 80 Hörbücher bewertet.

Viele Kinder wollten offenbar ihr Logbuch gut füllen und haben viel gelesen. Also kamen die Familien regelmäßig vorbei, um neuen Lesestoff auszuleihen. Aus manchen Logbüchern entstanden regelrechte Kunstwerke. Es wurden Bilder gemalt, Bücher wurden ausführlich bewertet, Fotos eingeklebt, und alles wurde dann auch noch großzügig verziert.

Die 16. Auflage fand unter besonderen Bedingungen statt: Um Wartezeiten an der Anmeldetheke zu vermeiden, konnte die Anmeldung nur online erfolgen. Begleitveranstaltungen wie der Rätselraum oder die Greenscreen-Fotoaktion wurden mit wenigen Teilnehmern mehrfach angeboten. Die traditionelle Abschlussparty im Alten Bahnhof musste ausfallen. Trotzdem erhalten alle erfolgreichen Teilnehmer eine Urkunde und einen von Immobilien Stalter spendierten Eisgutschein. Die Volksbank Sprockhövel, das Duden-Lerninstitut Hattingen und die Mayersche Buchhandlung hatten die Werbetour in den Schulen sowie den Einkauf von neuen SLC-Büchern übernommen.