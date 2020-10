In einer verruchten Kaschemme versammeln sich am 6. November um 19.30 Uhr erstmalig seit langer Zeit wieder die größten Lumpen, Zigeuner, Spitzbuben und Halunken an der üppig gefüllten Tafel.

Die Veranstalter versprechen einen lustigen Abend im Versteck des Räuberhauptmannes mit dem Tanz des Zigeunerweibes, Mutproben und vieles mehr...

Eine Karte für das „Räuber-Bankett“ kostet 60,88 Euro, darin sind neben dem räuberischen Begleitprogramm und einem thematischen vier Gänge Menü mit Begrüßungstrunk und ‚Absacker’ als Getränke auch noch Bier, Wasser und Apfelschorle enthalten.

Karten sind unter Tel.: 02302/55173 sowie online auf www.tenderey.de erhältlich. Sie können bis zu drei Tage vor dem jeweiligen Termin erworben werden.