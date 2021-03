Buch aus Hattingen

Heimatverein Hattingen / Ruhr: Auf den Hund gekommen Schülerschreibwettbewerb 2017; BoD Books on Demand Noderstedt 2017; 98 Seiten; ISBN: 97834000336

Eine 800 Jahre alte Brosche von der Isenburg zeigt drei jagende Hunde und gilt als eine der schönsten archäologischen Funde aus Hattingen / Ruhr.

Die Schüler der weiterführenden Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis waren im Jahre 2017 in einem Schülerschreibwettbewerb aufgerufen, sich damit zu beschäftigen, 61 Beiträge von 71 Teilnehmern war das Ergebnis; die hier vorliegende Anthologie zeigt eine kleine Auswahl. Genau genommen sind es die Sieger aus den jeweiligen Jahrgangsgruppen. Es handelt sich dabei um hübsche Geschichten, die altersgerecht als Kurzgeschichten geschrieben sind.

Der Name des Verlages ("BoD - Books on Demand") deutet es an: Das Buch ist nicht einfach so im Buchhandel erhältlich. Es wird nur dann hergestellt = gedruckt und verschickt, wenn es definitiv einen Käufer gibt, der das Druckerzeugnis abnimmt und bezahlt.