Revierkunst 2022 | Der Kunstevent in der Metropole Ruhr

Diesjähriger Standort der 11. Revierkunst ist wieder das LWL-Industriemuseum Henrichshütte Hattingen. Vom 29.4. – 8.5.2022 präsentieren 73 Künstler aus dem Ruhrgebiet und Gastkünstler ihre neuen Werke - eigensinnigkraftvoll und mit viel Revierkunstpower in den Hallen unserer Industriekultur.

Präsentiert werden über 600 neue Arbeiten in der historischen Gebläsehalle, in den spannenden Katakomben und dem Außen-Areal. Auf dem Glockenfeld vor dem Hochofen stehen die 4 PeaceCubes.

www.revierkunst.com

Glück Auf!