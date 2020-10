Nach den letzten Regentagen waren viele Wolken verschwunden und am Nachmittag zeigte sich auch in Hattingen die Sonne. Ein Straßenmusikant aus Herne erfreute mit seinen Liedern auf der Großen Weilstraße die Hattinger sowie viele Gäste, die mit ihren Rädern die Innenstadt besuchten.

Die Pflicht zum Tragen des Mund- Nasenschutzes hatte sich noch nicht überall in der Innenstadt an den entsprechenden Stellen herumgesprochen, zumal die Hinweisschilder an den Straßenpfosten recht klein wirkten.

Bei steigenden Temperaturen war die Außengastronomie zur Kaffeezeit gut besucht. Florian Marschall aus Herne, Student der Theologie, spielte als Straßenmusikant auf seiner Gitarre auf der Großen Weilstraße. "Ich komme gerne nach Hattingen, weil die Hattinger spendierfreudig sind", sagte der Gitarrist im Pressegespräch und setzte seinen Gesang fort.

Viele Hattinger warfen als Anerkennung einige Münzen in den bereitliegenden Gitarrenkoffer und freuten sich über einen schönen Nachmittag in diesen schwierigen Corona-Zeiten.