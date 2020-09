Diebesbanden in der Winzermark?

Radtour zu „Höhepunkten des Hügellandes“

Stadtarchivar Thomas Weiß öffnete am Freitagnachmittag für über 20 Radler noch einmal sein Archiv mit interessanten, überraschenden und auch kuriosen Details zur Lokalgeschichte in den Stadtteilen.

An der Johannessegener- und der Hackstückstraße ging es um Vorgänge aus der Kriegszeit:

Mit dem Absturz und dem Tod der Piloten endete die Geschichte des alliierten Bombers Halifax 1944 in Bredenscheid an der ehemaligen Bahntrasse in Höhe der alten Ziegelei nicht, sondern sie hatte 2016 ein berührendes Nachspiel, als es zu Begegnungen von Hattingern mit Nachkommen der Besatzungsmitglieder kam.

Die geistig behinderten Mädchen im Antoniusheim in Bredenscheid tarnte die mutige Ordensschwester Theresia Albers als „schwer erziehbare“ Mädchen, um sie vor Zwangssterilisation und Ermordung durch die Nazis zu retten. Die Einrichtung trägt heute ihren Namen.

Wie sich Land und Leute verändert haben, wurde beispielsweise in der heute beschaulichen Winzermark deutlich. Hier machten Diebesbanden zum Leidwesen der Behörden den „Hilinci-Handelsweg“ (heute: Balkhauser Weg) unsicher. Durch den Bau einer Schule sollten zumindest die Kinder auf den rechten Weg gebracht werden, Integration durch Erziehung und Bildung sozusagen!

Am Schluss durfte geschmunzelt werden. Ausgerechnet im konservativen Niederwenigern gab es schon sehr früh den ersten „Schwatten“ in der Gegend: Der veraltet früher als „Mohr“ bezeichnete Mauritius wurde Schutzpatron des Domes.

Nach ca. dreißig Kilometern endete die ProRad-Feierabendtour mit einem Ausblick auf Burgturm und Kirche von Burgaltendorf. Infos zum Streckenverlauf der ganzen Tour: Mail an prorad-hattingen@web.de !

Einen herzlichen Applaus gab es dann zur Belohnung für den Stadthistoriker und seinen Sohn Benedikt, der auch einige Vorträge zur gelungenen Veranstaltung beisteuerte.