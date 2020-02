Buchstäblich auf Tuchfühlung gehen mussten alle, die beim traditionellen Prinzenempfang an Weiberfastnacht in die Redaktion vom STADTSPIEGEL an der Großen Weilstraße 19 drängten. Für so viele Besucher auf einen Streich sind die Räumlichkeiten nämlich eigentlich nicht ausgelegt.



Aber eben auch nur eigentlich, denn der guten Stimmung der über 50 Karnevalisten unter Führung des Aktivenkreises Holthauser Rosenmontagszug tat dies keinen Abbruch.

STADTSPIEGEL-Redakteur Roland Römer, der bereits zum Sessionsauftakt im November mit dem Orden des Aktivenkreises bedacht worden war, hatte für etwas Schampus, Orangensaft und Knabbereien gesorgt, so dass die Versorgung der lustigen Schar gesichert war. Als Dankeschön erhielt er dafür feierlich und begleitet von einem dreifachen "Holti holau!" den Orden des Kinderprinzenpaares verliehen.

Wie in jedem Jahr befanden sich die Karnevalisten mit dem Kinderprinzenpaar Lenni I. und Nele I. sowie Maskottchen Holti auf ihrer Tour, um Sponsoren, Freunde, Unterstützer und Medien zu besuchen, die auf ihre Art zur Verbreitung des närrischen Frohsinns beitragen.

Nach dem Treffen im Reschop Carré brachen die Karnevalisten, zu denen in diesem Jahr auch wieder Ur-Gestein und Mit-Gründungsvater des Rosenmontagszuges Volker Scheer ("Ich bin Jahrgang 43 und diesmal ist es der 43. Zug, da musste ich einfach dabei sein!") gehörte, als Tross durch die Innenstadt auf in Richtung Rathaus, um dort pünktlich um 11.11 Uhr die Amtsgeschäfte bis Aschermittwoch zu übernehmen. Hier machten sie der Stadtverwaltung ihre Aufwartung.

Ur-Vater des Holthauser Rosenmontagszuges Volker Scheer auch wieder mit dabei



Dem Anlass gemäß hatten sich Frank Mielke, Erste Beigeordnete Christine Freynik und Bürgermeister Dirk Glaser karnevalsmäßig gewandet und mit dem Stadtschlüssel zur Übergabe an die Karnevalisten versehen. Unter den Stadtoberen stach besonders Stadtkämmerer Mielke rein optisch mit knallbuntem Sommerhemd und blonder Langhaarperücke heraus. Solo-Tanzmariechen Lucy Schmidt zeigte anschließend im Ratssaal ihre ganze Kunst.

Tja, und beim STADTSPIEGEL? Da gab es keinen Platz zum Tanzen, aber laute Musik der karnevalistischen Art, viele Gespräche und noch mehr Gelächter - alles wie immer also.

Die Aufnahmen stammen alle von STADTSPIEGEL-Fotograf Holger Groß, der im vergangenen November ebenfalls mit dem Orden des Aktivenkreises und diesmal außerdem mit dem des Kinderprinzenpaares ausgezeichnet worden ist.

Noch viel mehr Bilder von STADTSPIEGEL-Fotograf Holger Groß gibt es HIER!