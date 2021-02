Das Ereprijs Orchester, mit den Gymnasien Holthausen und Waldstraße seit vielen Jahren verbunden, spielt in diesem Jahr ausgewählte Kompositionen von elf Oberstufenschüler*innen als Livestream.

Beginn ist am 20.02.2021 um 16 Uhr, das Ende wurde nicht bekannt gegeben. Thema der Kompositionen, die als Projektarbeiten entstanden sind, ist "Einschränkungen", was in sehr verschiedener Weise in Musik umgesetzt worden ist.

Das Orchester hat zu diesem Konzert interessante Informationen auf der Seite https://www.ereprijs.nl/en/calendar/304-holthausen zusammengestellt (in englischer Sprache). Dort sind auch die einzelnen Stücke und die Namen der Komponist*innen aufgeführt.

Der Link zum Konzert sollte auch später noch abrufbar sein.