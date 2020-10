Aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen hat das Museum Bügeleisenhaus in Hattingen am Wochenende, 31. Oktober und 1. November, letztmals in diesem Jahr geöffnet.



Lars Friedrich, Vorsitzender des Heimatvereins Hattingen/Ruhr: "Unser Ausstellungsjahr hätte planmäßig am 6. Dezember, dem zweiten Adventssonntag, geendet. Da wir wegen des Corona-Lockdowns den November über schließen müssen haben wir uns entschieden, am ersten Dezember-Wochenende nicht mehr zu öffnen."

Allerdings, so die aktuelle Planung, wird das Museum des Heimatvereins 2021 früher als geplant die Winterpause beenden und bereits vor Ostern wieder für Besucher öffnen. "Auch die Lindenstraßen-Ausstellung um Marie-Luise Marjan ist dann wieder zu sehen."

Dieses Wochenende von 15 bis 18 Uhr geöffnet



An diesem Samstag und Sonntag hat das Museum Bügeleisenhaus jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Friedrich: "Wir freuen uns über alle Besucher und Besucherinnen, die wir bis dahin noch begrüßen dürfen."