Die Klasse 6 c der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule aus Haßlinghausen war heute im Rahmen einer Projektwoche zu Gast in der Heimatstube in Niedersprockhövel. Die 11- bis 12-Jährigen hatten viel Spaß, mit Küchengeräten wie aus den Zeiten ihrer Großeltern Korn zu mahlen, Waffeln zu backen, Sahne zu schlagen und Apfelmus herzustellen.

Lehrer Franz Schaden machte es ebenfalls sichtlich Spaß, die Schülerinnen und Schüler in die Heimatstube zu begleiten.

Von zahlreichen Aktiven der Heimatstube unterstützt, erfuhren die Jugendlichen in kleinen Gruppen, wie zu den Zeiten ihrer Großeltern in der Küche gekocht wurde. Die historischen Küchengeräte wurden erklärt und fanden Anklang und Interesse.

Nach einer Einführung und Aufteilung auf einzelne Gruppen, wurden die Aufgaben verteilt. Äpfel wurden gewaschen, mit einem Apfelteiler zerkleinert und in Stücke geschnitten. Butter wurde über dem Herdfeuer geschmolzen.

Ich rühre jetzt schon 20 Minuten mit dem Handrührgerät und die Sahne ist immer noch nicht fest, sagte Julia zu Hartmut Kroll vom Vorstand des Heimatvereins und bat um Ablösung.

Das ist ja ganz schön mühsam, sagte Ben, als er mit einem Hand-Drehbohrer im Außenbereich der Heimatstube ein Loch in ein Holzbrett bohrte.

Beim Teig rühren lösten sich Hailey, Sara, Cessi und Emma ab. Christina Herrmann gab Tipps, damit der Teig für die Waffeln die richtige Konsistenz erhielt.

Auch am alten Küchenherd, auf dem Korn geröstet und die Butter in einem Topf aufgeweicht wurde, herrschte beste Stimmung und Konzentration. Hanspeter Dabruck vom Heimatverein achtete darauf, dass das Feuer im Herd die richtige Temperatur behielt und das historisch drehbare Waffeleisen gut vorgeheizt wurde.

Die geschälten und zerkleinerten Äpfel wurden nach dem Kochen auf dem Herd zerkleinert und mittels Hand-Drehsieb zu Apfelmus verarbeitet.

Und am Ende des Projekttages gab es dann strahlende Gesichter bei den Jugendlichen. Ihre mit alten, fast historischen Küchengeräten selbst hergestellte Waffeln mit Apfelmus und Sahne schmeckten vorzüglich.

Dieser Projekttag in der Heimatstube war ganz nach dem Geschmack der 11- bis 12-Jährigen. Sie fanden es einfach cool, war ihre einhellige Meinung.