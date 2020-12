Alternativen zu den traditionellen Weihnachts-Gottesdiensten bietet die Evangelische Kirchengemeinde Niederwenigern in ihrer Kirche - aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Schutzmaßnahmen - an.



So wird am Heiligabend die Kirche von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein; "Menschen haben die Gelegenheit, mit der Musik unserer Orgel eine Kerze anzuzünden und die Botschaft der

Heiligen Nacht in sich aufzunehmen. Draußen vor der Kirche auf dem Platz werden wir unsere Krippe und einen Weihnachtsbaum aufstellen und ab 15 Uhr mit Kindern unseres Kindergartens schmücken.", heißt es in der Ankündigung.

Zu jeder halben Stunde

Zu jeder halben Stunde (15.30 Uhr/16.30 Uhr/17.30 Uhr) wird es dort einen kurzen Weihnachtsgottesdienst geben.Die Weihnachtsgottesdienste enden mit dem 18 Uhr-Geläut der Niederwenigerner Kirche.

Am 1. Weihnachtstag wird um 10 Uhr ebenfalls Open Air das Singen an der Krippe und am Weihnachtsbaum angeboten. "Wir hören und singen "Corona-konform" mit Alltagsmaske die

beliebten und schönen Lieder der Weihnacht.", heißt es weiter.

Wichtig: Nachverfolgung

"Ganz wichtig: Um die Nachverfolgung zu gewährleisten und um große Menschenansammlungen in Kirche und Platz zu vermeiden, bitten wir, sich zu diesen Gottesdiensten unbedingt anzumelden.

Dies können Sie im Internet tun: Über den Short-Link: https://t1p.de/smin kommen sie zu den Heilig-Abend-Gottesdiensten „Wir feiern Christi Geburt – gerade jetzt“, über den Link: https://t1p.de/pn5j zum Gottesdienst am 1.Weihnachtstag („Singen an der Krippe“). Dort finden Sie jeweils auch das E-Mail-Anmeldeformular.", heißt es seitens der Evangelischen Kirchengemeinde Niederwenigern .

Anmeldung über Gemeindebüro

Eine Anmeldung über das Gemeindebüro (Tel. 02324/40173) ist ebenso möglich.

Übrigens: Weihnachten feiert die Evangelische Kirchengemeinde Niederwenigern auch im Netz. Einen Link zu einemWeihnachtsgottesdienst-Video aus der Kirche in Niederwenigern finden Interessierte kurz vor Heilig Abend unter: www.niederwenigern.ekvw.de oder im Schaukasten.

Für alle unsere Gottesdienste gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln (A-H-A).