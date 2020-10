In der Rauendahler Mitte in Hattingen, der Platz zwischen Mausegatt und Munscheidstraße, wurde eine neue Bronzefigur eingeweiht. Die Figur stellt zwei lesende Kinder dar und wurde neben der bereits bestehenden "Schmöker-Bude", einer umgebauten Büchertausch-Telefonzelle, aufgestellt.

Initiiert wurde dieses Projekt vom Bürgerkreis „WIR“ (Wir im Rauendahl), welcher sich für eine attraktive Gestaltung dieses Aufenthaltsplatzes im Herzen des Rauendahls stark macht.

„Durch die Bronzefigur wird der Platz noch attraktiver gestaltet. Es müssen Anreize geschaffen werden, um die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Stadtteils auf diesen Platz aufmerksam zu machen“, betont Edelgard Brauksiepe, langjähriges Mitglied des Bürgerkreises WIR.

Freude am Lesen entdecken



Ziel der Gestaltung ist es, dass Menschen die Freude am Lesen entdecken und auch mit anderen ins Gespräch kommen. „Die Figur fügt sich dabei gut in das Konzept des Aufenthaltsplatzes ein und ist ein echter Hingucker“, so Edelgard Brauksiepe.

Das von der Sparkasse Hattingen gesponserte und von der Wohngenossenschaft hwg eG unterstützte Projekt wurde von der städtischen Quartiersentwicklung begleitet.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die aktuellen Kontaktbeschränkungen auf öffentlichen Plätzen einzuhalten sind.