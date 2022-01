Hattingen. Am Donnerstag, 20. Januar, heißt es "Hattingen hält zusammen". Interessierte Hattinger treffen sich um 18 Uhr vor dem Alten Rathaus, Untermarkt 9.

"Wir haben bewusst keinen Montag festgelegt", so Olaf Jacksteit von der Stadt Hattingen, um eine direkte Konfrontation mit den Hattinger Montagsspaziergängern, die sich bisher friedlich verhalten, zu vermeiden.

Mit der Veranstaltung soll den Hattinger gedacht werden, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben sind. Die Veranstaltung unterstreiche zudem, dass es auch andere Meinungen in Hattingen gibt, dass das Demokratieverständnis auf Solidarität und Verantwortungsbewusstsein auch mit den Schwächsten in der Gesellschaft basiert und viele der Bürger die Coronamaßnahmen - so nervig und so unplausibel sie vereinzelt auch erscheinen mögen - daher mittragen.