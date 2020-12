Wir berichteten gestern über die illegale Müllablage zwischen den Abfallcontainern auf der Gasstraße. Noch am späten Abend des gestrigen Tages wurde die Stadt Hattingen tätig. Die Müllablagerungen wurden entfernt.



Auf der Gasstraße in Hattingen kommt es immer wieder vor, dass rücksichtslose Mitmenschen ihren Abfall einfach unsachgemäß neben den zahlreichen Containern "entsorgen". Jetzt hat die Stadt einige Verursacher ermittelt, die in den nächsten Tagen mit einem Verwarnungsgeld zu rechnen haben.

Fast jeden Tag, so sagte uns eine Anwohnerin, laden hier "Umweltbanausen" ihren Müll einfach ab.

Auch heute war eine ältere Dame tätig, alte Kunststoffkleiderbügel in einem Papiercontainer zu entsorgen.

Am späten gestrigen Abend wurde dann der illegal abgelegte Müll von Mitarbeitern der Stadt Hattingen entsorgt. Die städtische Abfallberaterin Cornelia Padtberg konnte aber vorher in den Müllbergen zahlreiche Namen und Anschriften aus dem unsachgemäß abgelegten Abfall ermitteln und dokumentieren.

Verwarnungsgeld und Bußgeldbescheid



Diese Bürger können jetzt damit rechnen, dass sie von der Stadt dafür mit einem Verwarnungsgeld zur Kasse gebeten werden. Nicht nur 55 Euro sind fällig, einige Bürger dürfen mit einem Anhörungsbogen rechnen, der eine Vorstufe für einen anschließend fälligen Bußgeldbescheid sein wird.

"Es ist einfach ärgerlich, dass einige wenige Uneinsichtige hemmungslos ihren Müll so entsorgen und der Allgemeinheit für die Beseitigung Kosten aufbürden", sagte eine Anwohnerin im Pressegespräch.

Die Stadt Hattingen weist noch einmal daraufhin, dass festgestellte Verursacher der Stadt Hattingen gemeldet werden können. Wer einen Verursacher dabei beobachtet, eine wilde Müllkippe zu erzeugen, soll sich nach Möglichkeit das PKW-Kennzeichen notieren und sich anschließend bei der städtischen Abfallwirtschaftsberaterin Cornelia Padtberg melden. Sie ist telefonisch unter 204-3711 oder per Mail unter c.padtberg@hattingen.de zu erreichen.